Немає великої трагедії у тому, що західні партнери допускають діалог з Росією – голова Місії України при НАТО

Голова Місії України при НАТО Наталія Галібаренко не бачить «великої трагедії» у тому, що країни Заходу не виключають ймовірність діалогу з Росією. Про це вона сказала в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я не роблю великої трагедії з того, що наші західні партнери допускають можливість діалогу з Російською Федерацією, тому що я вважаю, що головне – що ти скажеш. Тобто які сигнали ти донесеш. Я більш ніж переконана, що НАТО в діалозі з Росією буде стояти саме на боці України. Це те, що я бачу і публічно. Другий варіант, що стосується формату, то це буде формат Ради, який діяв колись. Це була Рада між Росією та НАТО. Якщо не помиляюся, вона не збиралася вже 18 місяців, відповідно, через те замороження у відносинах, яке відбулося. Я думаю, що це буде саме цей формат. Що стосується залучення України, то президент теж був дуже чіткий щодо цього. Який би не відбувався формат, Україна має бути до нього залучена. І не має обговорюватися доля України без нашого залучення», – сказала Галібаренко.

Вона зауважила, що раніше, коли відбувалося засідання Ради між Росією і НАТО, завжди був захід перед цим із Україною.

«Тобто у нас була можливість так само відвідати штаб-квартиру, і у наших представників української влади. Донести відповідну позицію, провести відповідні зустрічі, і тому все, що обговорювалося потім, ніколи не було для нас сюрпризом», – зауважила голова Місії України при НАТО.

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Сьогодні раніше стало відомо, що Росія в проєктах угод із НАТО та США зажадала зобов’язань не приймати Україну до Альянсу, як і загалом не дозволяти розширення НАТО на схід, зокрема – на країни, які раніше входили до складу СРСР. Також Москва вимагає від США зобов’язання, що вони не будуть «створювати військові бази на території держав, що раніше входили до СРСР і не є членами Організації Північного договору.

Київ та керівництво НАТО неодноразово заявляли, що питання членства України в Альянсі залежить тільки від цих двох сторін.

Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським запевняв, що НАТО змінить стратегічну концепцію через агресію Росії проти України.