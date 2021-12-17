Я більш ніж переконана: НАТО в діалозі з Росією буде на боці України – голова Місії України при НАТО

У ніч проти 17 грудня Північноатлантичний альянс НАТО опублікував нову заяву щодо України. Реакцією Кремля на це став опублікований документ – «договір» про гарантії безпеки для Росії, в якому йдеться про нерозширення НАТО на схід. Тим часом російські війська продовжують залишатися на кордонах із Україною. На Заході не виключають, що Москва готує нове, широкомасштабне вторгнення, а Альянс каже про серйозні наслідки. Про вимоги Росії, про те, наскільки надійними можуть бути обіцянки НАТО не йти на такі компроміси з Росією, а також, як саме готові захищати Україну, в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода розповіла Наталія Галібаренко, голова Місії України при НАТО.