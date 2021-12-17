«Не пам’ятаю, щоб Альянс давав обіцянки, які не збирався виконувати» – Галібаренко про вимоги Росії до НАТО

Очільниця місії України при НАТО Наталія Галібаренко прокоментувала для Радіо Свобода вимоги Росії до Північноатлантичного альянсу не розширюватися на схід Європи, зокрема, на Україну.

Галібаренко вказала на позицію НАТО, яке неодноразово заявляло, що питання членства в Альянсі вирішується його членами та країною, яка хоче долучитися.

«У нас зараз немає підстав сумніватися в щирості заяв, які робить генсек (Єнс Столтенберґ – ред.) від імені Альянсу. Тому що і в попередній практиці я не пам’ятаю такого, щоби Альянс давав обіцянки, які не збирався виконувати. І, звісно, Росія може розмахувати якимись ефемерними обіцянками про те, що комусь попередньому обіцяли не розширюватися, але ми з вами не бачили жодного доказу таких слів. Лише агресивну риторику», – констатувала дипломатка.

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Вона нагадала, що Росія зі свого боку порушила умови Будапештського меморандуму та низки міжнародних договорів, почавши агресію проти України:

«Тому, знаєте, не треба поводитися як слон у посудній лавці. Є Альянс зі своїми правилами, зі своїми визначеними критеріями, і для того, щоби стати його членом, ми маємо цим критеріям відповідати. Має бути політична воля країн-членів, а не якісь забаганки Російської Федерації».

Галібаренко також позитивно оцінила заяву НАТО, оприлюднену вночі проти 17 грудня. У ній Альянс висловив готовність до «змістовного діалогу» з Росією, якщо та вдасться до кроків, аби знизити напругу.

«Певно, не випадково, що заява була оприлюднена після візиту президента (України Володимира Зеленського – ред.) до штаб-квартири НАТО і його зустрічі з генсеком. Щодо згадки про діалог – НАТО зараз шукає можливості діалогу з Росією якраз із точки зору того, щоб захищати свою позицію про те, що немає червоних ліній. Що є відносини Альянсу, України, Грузії й інших партнерів, не Росії їх вирішувати. А якщо Росія має інші якісь свої занепокоєння, то члени НАТО так само мають свої занепокоєння. І тому вони готові разом їх обговорювати», – сказала голова місії.

Галібаренко зазначила, що позиція Альянсу передбачає діалог лише з урахуванням питань, які його турбують, і в його заяві «немає жодних обіцянок про те, що занепокоєння Російської Федерації якимось чином будуть враховані у відносинах НАТО з Україною».

Росія продовжує вимагати від Північноатлантичного альянсу гарантій, що Україна не стане його частиною. Натомість Київ та керівництво НАТО повторюють, що питання членства України в Альянсі залежить тільки від цих двох сторін.