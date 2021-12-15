Розслідувачі заявляють про державну охорону Гогілашвілі та його дружини Левченко

Журналісти-розслідувачі з Bihus Info стверджують, що звільненого заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі та його дружину Марію Левченко охороняють співробітники спецпідрозділу «Альфа» Служби безпеки України.

У листопаді журналісти зафіксували, як до культурно-виставкового центру «Парковий» під час засідання фракції «Слуга народу» приїхав броньований автомобіль Chevrolet Suburban. Номерні знаки цього автомобіля перебувають на балансі Служби безпеки, йдеться в розслідуванні. З автомобіля вийшов чоловік та неповнолітній хлопчик. Джерела Bihus Info у правоохоронних органах вказали, що чоловік із броньованого автомобіля є співробітником спецпідрозділу «Альфа».

Згодом на відео хлопчик сідає уже в сіру автівку Mazda разом із жінкою. Номерні знаки належать Марії Левченко, дружині звільненого заступника міністра та, як стверджують журналісти, секретарці президента Володимира Зеленського.

Розслідувачі з Bihus Info надіслали запит до СБУ про охорону цієї родини. Пресслужба СБУ відповіла так: «У відповідь на ваш запит зазначаємо, що інформація, котра стосується осіб, яким за потреби та при наявності відповідних підстав надається охорона, є конфіденційною. Окремо звертаємо вашу увагу на те, що СБУ діє виключно в межах та у спосіб, визначений законодавством України. Це стосується діяльності із забезпечення безпеки охоронюваних осіб та членів їх сімей в тому числі».

Левченко та Гогілашвілі на звернення журналістів не відповіли.

Радіо Свобода звертається до правоохоронних органів із запитом щодо імовірного надання охорони вказаним особам та підставам надання такої охорони громадянам, які за формальними ознаками державної охорони не потребують.