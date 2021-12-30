У Росії пропонують позбавляти громадянства, набутого за правом народження

У Росії депутат Державної думи від владної партії «Єдина Росія» Олександр Хінштейн запропонував розширити норму поданого президентом Володимиром Путіним законопроєкту про позбавлення громадянства на громадян за правом народження. Він пояснив свою ініціативу виступами опозиціонерів. Запис був опублікований у телеграмі ввечері 29 грудня.

«Інколи слухаєш одкровення наших опозиціонерів і думаєш: навіщо вам російський паспорт, якщо ви ненавидите свою країну і свій народ?» – написав Хінштейн.

Законопроєкт про громадянство був внесений президентом Росії Володимиром Путіним до нижньої палати парламенту 29 грудня. Він розширює список статей кримінального кодексу, засудження за якими може призвести до відкликання громадянства у людини, яка отримала його не за правом народження.

Шоста стаття російської конституції говорить, що громадянин не може бути позбавлений свого громадянства або права змінити його. У березні 2021 року Конституційний суд підтвердив, що позбавлення законно набутого громадянства Росії є неприпустимим. Але при цьому ухвалив, що законним може бути «скасування рішення про прийом у громадянство», ця норма до громадян за правом народження не застосовується.