ISW: окупанти, можливо, створюють умови для неминучого підключення ЗАЕС до енергомережі Росії

Російські окупанти створюють умови для неминучого переведення Запорізької АЕС в російську енергомережу, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).



«Російська влада, можливо, створює умови для негайного переключення Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) до російської енергомережі після заяв Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 3 листопада, які підтверджують, що українська влада не зловживає ядерними матеріалами», – йдеться у звіті.



В організації нагадують заяву МАГАТЕ про те, що обстріли пошкодили зовнішні лінії електропередач ЗАЕС на підконтрольній Україні території в точках за 50-60 км від станції, повністю припинивши подачу електроенергії на ЗАЕС лише через день після того, як українська влада перевела два реактори у режим гарячого зупину для генерації тепла для Енергодара.



«Такий час свідчить про те, що російська влада прагне змусити перевести ЗАЕС до російської енергомережі, описуючи російський контроль як єдину життєздатну можливість забезпечити електроенергією ЗАЕС і теплом Енергодар і прилеглу територію», – додають експерти ISW.

В Інституті вивчення війни припускають, що це може статися протягом наступних 15 днів – саме на цей період вистачить палива для резервних генераторів, які зараз живлять ЗАЕС.

У компанії «Енергоатом» нещодавнє пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв'язку тимчасово окупованої Запорізької АЕС назвали спробою перепідключити станцію до російської енергосистеми. У компанії вважають, щоросійська сторона найближчим часом намагатиметься відремонтувати та підключити лінії зв’язку ЗАЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН.

Станція неодноразово зазнавала обстрілів. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.