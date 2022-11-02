Запорізька АЕС частково відновила тепло та гаряче водопостачання в окупованому Енергодарі – «Енергоатом»

Запорізька АЕС відновила тепло та гаряче водопостачання в окупованому російськими військами Енергодарі. Про це повідомили у національній енергетичній компанії «Енергоатом».



«Це стало можливим після переведення двох блоків станції у стан гарячого зупину... Наразі температура води становить 51 градус за Цельсієм. Цього недостатньо для забезпечення Енергодару теплопостачанням та гарячою водою в повному обсязі. Однак навіть така температура дає можливість уберегти комунальні мережі міста від пошкодження у разі настання холодів», – зазначають в «Енергоатомі».

4 березня російські війська захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Армія РФ періодично обстрілює атомну станцію та територію біля неї.

31 жовтня у «Енергоатомі» заявили, що російські окупаційні війська спровокували на Запорізькій АЕС екологічну катастрофу, коли внаслідок зупинки енергоблоків станції тепла вода припинила потрапляти у ставок-охолоджувач ЗАЕС і це спровокувало масову загибель риби, яка виконувала там санітарну функцію.

Наразі у «Енергоатомі» оцінюють попередню вартість майна та інфраструктури Запорізької атомної електростанції, зруйнованих та пошкоджених російськими військами.

Попередню суму збитків через російську окупацію Запорізької АЕС оцінюють у понад 28 мільярдів гривень.