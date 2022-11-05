Армія РФ продовжує вести наступ, постраждали близько 20 населених пунктів – Генштаб ЗСУ

За минулу добу 4 листопада ЗСУ вдалось зупинити атаки військ РФ у Луганській та Донецькій областях, йдеться у зведенні Генерального штабу.

«Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили два пункти управління ворога, сім районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та чотири інших важливих військових об’єкти окупантів», – повідомили в Генштабі.

Водночас, українська авіація минулої доби завдала по ворогу 11 ударів. Під ураження потрапили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також сім позицій засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили безпілотник типу «Орлан-10», 11 дронів Shahed-136, а також дві крилаті ракети «Калібр».

Під обстріли російських військ потрапили райони близько 20 населених пунктів Львівської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Вінницької областей, повідомляє Генштаб.

«Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує бити по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни», – зазначають українські військові.

Протягом минулої доби армія РФ завдала шість ракетних та 21 авіаційний удар, здійснила понад 60 – із реактивних систем залпового вогню.

Відомо, що за добу 3 листопала підрозділи Сил оборони відбили атаки військ РФ у районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка та Павлівка Донецької області.

За повідомленням військових, 3 листопада до Мелітополя прибуло близько 80 поранених окупантів. У медичних підрозділах російських окупантів не вистачає кваліфікованого персоналу, зокрема лікарів-хірургів. Наявний медперсонал не здатний надати якісну медичну допомогу.

«У Херсоні російські окупанти намагаються виявити місцевих жителів, які відмовились евакуйовуватись на тимчасово підконтрольну російським загарбникам територію. Місто грабують, інфраструктуру знищують», – уточнили в Генштабі.

Також відомо, що на території Білорусі триває доукомплектування підрозділів збройних сил РФ за рахунок мобілізованих, котрі прибувають з території Росії. Заходи з бойової підготовки та злагодження зазначених підрозділів триватимуть близько двох-трьох тижнів.

20 жовтня у Генштабі ЗСУ заявили, що загроза відновлення наступу російської армії на північному фронті зростає, та додали, що напрямок наступу армії РФ із півночі цього разу може бути зміщений на захід білорусько-українського кордону, щоб «перерізати основні логістичні артерії постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів».

27 жовтня у Генеральному штабі ЗСУ додали, що спостерігають «системну підготовку до ескалації» з боку Росії та Білорусі.

Водночас антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк неодноразово заявляв, що долучення Білорусі до війни в Україні є малоймовірним (зокрема тому, що у неї «немає резерву і сил»).