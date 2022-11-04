Вінниччину атакують дрони-камікадзе – ОВА

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що пізно ввечері 4 листопада регіон зазнав атаки російських військ з допомогою дронів-камікадзе.

«Повітряна тривога. Атака «Шахедів». Військові працюють», – написав він у Telegram.

Російські війська останнім часом активно використовують іранські дрони для атаки по території України, зокрема по цивільних об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.