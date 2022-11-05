Росія готує новий напад на Україну з Білорусі? Білоруські військові полігони – на супутникових знімках

У середині жовтня на головні білоруські полігони почали прибувати ешелони з російськими військовими, будуються нові об’єкти військової інфраструктури. Деякі з них схожі на ті, що були в Білорусі до російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Білоруська служба Радіо Свобода у співпраці з проєктом Української служби Радіо Свобода «Схеми» спробувала розібратись, що там відбувається, за допомогою супутникового сервісу Planet Labs. Повідомлення про активне прибуття російських військ до Білорусі з’явилися в середині жовтня. 10 жовтня Олександр Лукашенко заявив, що домовився з Володимиром Путіним про розгортання спільного регіонального угруповання військ «у зв’язку із загостренням на західних кордонах «союзної держави». Він також вкотре повторив, що Україна планує завдати ударів по території Білорусі – про це Мінськ нібито попередили «неофіційно». 15 жовтня Міноборони повідомило про прибуття перших ешелонів з російськими військовими, які «входять до складу спільного з Росією регіонального угруповання військ». Точна кількість російських військових у Білорусі поки невідома. Олександр Лукашенко назвав цифру 9 тисяч, українська розвідка говорить про 20 тисяч російських мобілізованих. Судячи з повідомлень в інтернеті, до Білорусі приїжджає здебільшого «жива сила», люди, а техніки менше. 31 жовтня Олександр Лукашенко підписав проєкт угоди з Росією про створення російсько-білоруських «навчально-бойових центрів» спільної підготовки збройних сил. Білоруська служба Радіо Свобода спробувала з’ясувати, що відбувається на білоруських військових полігонах. Український військовий аналітик Михайло Жирохов допоміг розпізнати обладнання, зняте супутником Planet Labs.

230-й зведений військовий полігон «Обуз-Лісновський» під Барановичами (Брестська область) На знімках від 31 жовтня 2022 року видно, що на території полігону з’явилася велика кількість військових наметів та техніки. Вона почала надходити після 16 жовтня.

Вся ця військова інфраструктура з’явилася в період з серпня до кінця жовтня. «Білоруський Гаюн» неодноразово повідомляв про прибуття ешелонів з російськими військовими та технікою на залізничні станції в Барановичах, а також на станцію «Полонка», що неподалік від полігону «Обуз-Лісновський».

На фото вище ми бачимо два наметові містечка. Розміри більшого – 150х220 метрів, що більш ніж два футбольних поля. Поруч ще одне наметове містечко, 90х90 метрів. Загалом доставили не менш як 150 наметів. Біля них щонайменше 200 одиниць військової техніки, переважно вантажівки. Перед початком війни в Україні на полігоні «Обуз-Лісновський» можна було побачити табір, дуже схожий на нинішній. На фото нижче ми бачимо, що наметів тоді було менше, а техніки більше.

На північ від табору є приміщення, схоже на польовий госпіталь, розміром 100 на 80 метрів, це як футбольне поле. У крайній північній частині навчального центру можна побачити не менш ніж 40 наметів загальною площею 100 на 60 метрів.

Військовий полігон «Репище» під Осиповичами (Могильовська область) На супутниковому знімку за 31 жовтня на полігоні «Репище» – табір розміром 50 на 160 метрів і щонайменше 35 військових наметів. Поруч стоянка для техніки (150 на 150 метрів). На ній видно вантажівки та кілька машин, схожих на гаубиці. Вони тільки заїжджають на стоянку. На знімку, зробленому напередодні, видно, що техніки на третину менше.​

На північ від полігону розташована станція Верейці. Там стоїть залізничний рухомий склад, з якого вивантажується техніка. Частина залізничних платформ порожня, частина – ще з технікою. На дорозі в напрямку полігону стоїть купа військової техніки.

За попередніми супутниковими знімками видно, що табір починає активно розростатися, а техніка прибуває після 17 жовтня. На знімку за цей день її ще не видно. Військовий полігон «Ласвіда» під Вітебськом На супутникових знімках полігону «Ласвіда» видно, що намети там почали з’являтися після 11 жовтня. На знімку за 14 жовтня вони вже є, з’являється перша техніка. Табір тільки збільшується.

Військовий аеродром «Мачулищі» під Мінськом Аеродром «Мачулищі» останнім часом часто потрапляє у новини і повідомлення людей насамперед через три винищувачі МІГ-31К, що дислокуються там, ВКС Росії. Вони здатні нести гіперзвукові ракети «Кинджал», які можуть вражати цілі в Україні, а також на відстані до 2000 км. Як повідомляється в телеграм-каналі «Білоруський Гаюн», ці літаки постійно чергують уздовж білорусько-українського кордону. Майже щоразу при цьому в багатьох областях України запроваджується режим повітряної тривоги.