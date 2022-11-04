Зеленський повідомив, що ЗСУ тримають позиції на Донбасі

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверенні заявив, що Збройні сили України тримають свої позиції на Донбасі.

«Найбільш жорстокі бойові дії протягом усього цього тижня зосереджені на Донбасі – це Бахмут і Соледар. Тримаємо наші позиції. І на цих та деяких інших напрямках на Донеччині російська армія витратила вже стільки життів своїх людей і стільки боєприпасів, скільки, мабуть, не витрачала у двох Чеченських війнах разом узятих», – сказав Зеленський.

Він також сказав про «хороші здобутки» на півдні, відзначивши роботу бійців 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

«Знищують техніку ворога, російську живу силу. На відмінно працюють і бійці 406-ї окремої артилерійської бригади – дуже влучно», – додав Зеленський.

Добігає кінця двісті п’ятдесят четверта доба протистояння України російському масштабному вторгненню.