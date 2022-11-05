Військові РФ тренуються в Білорусі через брак можливостей для цього в самій Росії – британська розвідка

Осінній призов збільшив навантаження на російські спроможності щодо військової підготовки, яке вже було створене мобілізацією – про це повідомляє розвідка Великої Британії, яку цитує Міністерство оборони.

За її даними, осінній призов у Росії зазвичай охоплює близько 120 тисяч людей. При цьому Росія вже має підготувати близько 300 тисяч мобілізованих.

Розвідка припускає, що мобілізовані, скоріше за все, матимуть мінімальну підготовку або й жодної, адже досвідчені командири залучені до війни в Україні, а деякі з них загинули.

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«Російські війська проводять навчання в Білорусі через брак навчального персоналу, боєприпасів і обладнання в Росії. Розгортання військ із невеликою підготовкою або без неї забезпечує незначний додатковий наступальний бойовий потенціал», – висновує британське Міноборони.

У Росії 1 листопада розпочався осінній призов до армії. Указ про нього з’явився невдовзі після повідомлень про завершення мобілізації.

Вранці 5 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що на території Білорусі триває доукомплектування підрозділів збройних сил РФ за рахунок мобілізованих, котрі прибувають з території Росії.