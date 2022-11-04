Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь створять супутниковий союз

Олександр Лукашенко оголосив у п’ятницю, що Росія та Білорусь створять супутниковий союз, який зможе використовуватися не лише у військових цілях.

Лукашенко назвав співпрацю з Росією у галузі космічних технологій «колосальним кроком».

«Ми не тільки в космос готові когось запустити, космонавта свого відправити. Ми його відправимо найближчим часом. Ми виробляємо космічні апарати. Ми з Росією домовилися створити спільне угруповання у космосі – космічних апаратів», – сказав Лукашенко.

Після початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну Євросоюз, США та інші країни світу застосували жорсткі санкції проти Росії та її союзника – Білорусі. Санкції торкнулися і космічної галузі. Країни Заходу відмовилися від співпраці з Росією в рамках проєктів, що вже діють, і від розробки нових.