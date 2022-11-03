Білорусь: жінку засудили до року колонії через фразу «Лукашенко – козел, платить своїм міліціонерам, які нічого не роблять»

У Білорусі суд у місті Молодечно засудив громадянку Людмилу Самак до року колонії загального режиму у справі про образу Лукашенка (стаття 368 Кримінального кодексу). Про це 3 березня повідомляє правозахисна організація «Вясна».

Як пишуть правозахисники, Самак є хворою на туберкульоз, хронічний алкоголізм і має кілька судимостей. Її затримали 19 вересня 2021 року, коли вона їхала до інфекційної лікарні. Жінка сиділа на залізничному вокзалі на лавці та пила алкоголь.

До неї підійшли співробітники міліції. У їхній присутності вона стала кричати «Лукашенко – козел, платить своїм міліціонерам, які нічого не роблять», а після цього вилаялася з використанням обсценної лексики. Ситуацію було зафіксовано за допомогою відеозаписів міліціонерів.

Обвинувачення вимагало для Самак два роки позбавлення волі в колонії загального режиму.