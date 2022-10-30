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ОП: на засіданні Ставки говорили про можливі дії РФ найближчим часом і захист енергооб’єктів

«Командувачі військ оперативних напрямків доповіли про оперативну ситуацію на фронті»

Президент України Володимир Зеленський 30 жовтня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, де, зокрема, йшлося про можливі дії Росії і захисти енергетичних об’єктів, повідомили в Офісі президента.

«Командувачі військ оперативних напрямків доповіли про оперативну ситуацію на фронті. Було заслухано інформацію щодо можливих дій ворога у найближчий час. Члени Ставки обговорили стан матеріально-технічного забезпечення сил оборони, зокрема ритмічне постачання боєприпасів і ремонт техніки та озброєння. Учасники засідання детально зупинилися на стані виконання попередніх рішень Ставки. Серед іншого йшлося про забезпечення захисту важливих інфраструктурних та енергетичних об’єктів», – йдеться в повідомленні.

Вранці в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська не припиняють ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також завдають ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, «порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни».

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