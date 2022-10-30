ОП: на засіданні Ставки говорили про можливі дії РФ найближчим часом і захист енергооб’єктів

Президент України Володимир Зеленський 30 жовтня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, де, зокрема, йшлося про можливі дії Росії і захисти енергетичних об’єктів, повідомили в Офісі президента.

«Командувачі військ оперативних напрямків доповіли про оперативну ситуацію на фронті. Було заслухано інформацію щодо можливих дій ворога у найближчий час. Члени Ставки обговорили стан матеріально-технічного забезпечення сил оборони, зокрема ритмічне постачання боєприпасів і ремонт техніки та озброєння. Учасники засідання детально зупинилися на стані виконання попередніх рішень Ставки. Серед іншого йшлося про забезпечення захисту важливих інфраструктурних та енергетичних об’єктів», – йдеться в повідомленні.

Вранці в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська не припиняють ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також завдають ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, «порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни».