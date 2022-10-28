Зеленський: близько 4 мільйонів українців мають обмеження енергопостачання

Після російських атак по енергетичній інфраструктурі близько 4 мільйонів українців мають обмеження енергопостачання, повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Станом на цей час у багатьох містах і районах нашої країни застосовуються графіки стабілізаційних відключень – близько 4 мільйонів українців мають обмеження зараз. Київ і область, Житомирщина, Полтавщина, Рівненщина, Харківщина, Чернігівщина, Сумщина, Черкащина, Кіровоградська область. Можливі також аварійні відключення в інших регіонах», – заявив він у своєму відеозверненні.



За словами Зеленського, влада робить все, щоб у держави була можливість скоротити такі відключення.

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Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів». Після того російські атаки по українських об'єктах інфраструктури неодноразово повторювалися.