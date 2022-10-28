Кличко: для усунення дефіциту електроенергії в Києві потрібно щонайменше 2-3 тижні

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що дефіцит електроенергії – від 20 до 50%, тому електропостачання тимчасово вимикають у всіх районах Києва.

За його словами, для усунення дефіциту знадобиться щонайменше 2-3 тижні.

«У зв’язку зі значним дефіцитом електроенергії – від 20 до 50% – сьогодні система енергозабезпечення міста працює в екстренному режимі. Відтак, електропостачання тимчасово вимикають у всіх районах столиці. ﻿Якщо не буде надзвичайних ситуацій, фахівці «Укренерго» сподіваються протягом 2-3 тижнів усунути дефіцит, спричинений атаками російських варварів на об’єкти критичної інфраструктури», – написав він у телеграмі.

Кличко розповів, що місто робить все можливе, щоб економити споживання електроенергії, зокрема, на багатьох маршрутах тролейбуси замінили на автобуси, але метрополітен зупиняти не збираються.

Мер Києва вкотре закликав киян та бізнес скоротити споживання електроенергії, оскільки є ризик великого блекауту та ще масштабнішого відключення.

28 жовтня компанія «Укренерго» повідомила, що сьогодні знову відбуватиметься обмеження споживання електроенергії для усунення наслідків російських обстрілів. Крім того, в центральному регіоні (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) додатково надано обсяги для застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів.

Російські війська систематично б’ють по об’єктах критичної інфраструктури України. За даними Міненерго, станом на 19 жовтня в Україні серйозно пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури. У зв’язку з цим проводяться періодичні відключення електроенергії.