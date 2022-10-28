В «Укренерго» розповіли, де сьогодні вимикатимуть електрику

В компанії «Укренерго» повідомили, що сьогодні знову відбуватиметься обмеження споживання електроенергії для усунення наслідків російських обстрілів.

«28 жовтня енергетики знову змушені будуть обмежувати постачання споживачів. Це робиться, щоб не допустити перевантаження мережі. Вже о 7:00 ранку Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяг для застосування графіків обмеження електропостачання для промислових споживачів в усіх регіонах України», – повідомила компанія у фейсбуці.

Крім того, в центральному регіоні (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) додатково надано обсяги для застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів, вказує «Укренерго».

«Вимушені обмеження також стосуватимуться побутових споживачів у центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни, мережі яких найбільше постраждали цього тижня», – йдеться в повідомленні.

Російські війська систематично б’ють по об’єктах критичної інфраструктури України. За даними Міненерго, станом на 19 жовтня в Україні серйозно пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури. У зв’язку з цим проводяться періодичні відключення електроенергії.