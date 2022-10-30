У Генштабі ЗСУ розповіли про удари по армії РФ та наступальні дії противника

Російські війська не припиняють ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Олександропіль, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ вранці 30 жовтня.

«Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни», – йдеться в повідомленні.

Протягом минулої доби, зауважили в Генштабі ЗСУ, війська РФ завдали 5 ракетних та 23 авіаційних удари, здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

«Від цієї злочинної діяльності постраждали райони більш як 45 населених пунктів. Серед них – Словʼянськ і Сіверськ Донецької області, Запоріжжя та Новоолександрівка на Херсонщині», – зазначили в повідомленні.

У Генштабі також повідомили про низку російських обстрілів на різних напрямках. І зазначили, що продовжує зберігатися загроза завдання ракетних ударів та задіяння ударних БпЛА з території Білорусі.

«Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію РФ проти українців. РФ продовжує перекидання окремих підрозділів на територію цієї країни. Так, 26 жовтня, відзначено прибуття на залізничну станцію Брест ешелону військової техніки з РФ. Разом з військовослужбовцями збройних сил РФ прибувають так звані «кадирівці». Крім того, російські військових помітили в населених пунктах між містами Брест та Малорита», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, авіація Сил оборони протягом доби завдала по військах РФ 32 удари: із них 23 – по районах зосередження озброєння та військової техніки, 3 – по взводних опорних пунктах, а також 6 по позиціях протиповітряної оборони противника. Воїни української протиповітряної оборони, за цими ж даними, збили ракету «Іскандер-К» та 2 БпЛА противника «Орлан -10».

«Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 2 засоби протиповітряної оборони та 9 інших важливих військових об’єктів противника», – йдеться в повідомленні.

Перевірити ці дані в умовах війни неможливо.

Розпочалась двісті сорок дев’ята доба протистояння України російському широкомасштабному вторгненню.