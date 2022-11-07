Нардепка Королевська протягом 16 років приховувала нерухомість в Підмосков’ї – «Схеми»

Народна депутатка України Наталія Королевська, яка була обрана за списком нині забороненої «Опозиційної платформи – За життя», володіє у Московській області земельною ділянкою та будинком, які не вказувала у майнових деклараціях, відколи вперше потрапила до Верховної Ради – тобто вже 16 років. Це може мати ознаки порушення антикорупційного законодавства – в частині декларування недостовірних відомостей, йдеться у розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода).

Відповідно до даних із офіційного реєстру речових прав Росії, з 2005 року Наталія Королевська є власницею земельної ділянки у селі Кругліно Дмитрівського району Московської області. На ділянці розташований будинок.

Нерухомість Королевської – у курортній зоні біля лісу. Буквально через дорогу – «Яхрома Парк», це гірськолижний курорт на 150 гектарів.

Вперше Наталія Королевська обралася до українського парламенту в 2006 році. З того часу у жодній своїй майновій декларації вона не вказувала, що має нерухомість у Росії.

Голова правління ГО «Антикорупційний штаб» та заступник голови Громадської ради при НАЗК Сергій Миткалик пояснює: «Тут мова може йти про ознаки порушення двох статей Кримінального кодексу. Перша – це стаття 366-2, декларування недостовірної інформації. Або ще стаття 368-5, незаконне збагачення. В другому випадку – якщо набуте майно, без законних джерел доходів».

«Схеми» звернулися до Наталії Королевської із запитанням, чому вона приховує майно в РФ. Відповідь буде оприлюднена, щойно журналісти її отримають.

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Як повідомляла «Українська правда», народна депутатка виїхала з України перед початком повномасштабного російського вторгнення.

Починаючи з лютого, Наталія Королевська не відвідує засідання Верховної Ради. За даними руху «Чесно», через це їй не нарахували «депутатські» виплати за три місяці.

Під час підготовки матеріалу, «Схеми» з’ясували, що Наталка Королевська перебувала у Німеччині, де, за даними джерел у Верховній Раді, вона проходить лікування. 18 жовтня на запит «Схем» в апараті Верховної Ради відповіли: потрібно 20 додаткових днів, щоб пояснити, з яких причин Королевська не ходить до парламенту.