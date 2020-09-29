Королевська пояснила, навіщо її 19-річний син балотується в депутати

Народна депутатка від фракції «Опозиційна платформа –​ За життя» Наталія Королевська у коментарі Радіо Свобода пояснила, навіщо її 19-річний син Ростислав Солод балотується в депутати Краматорської міськради.

«Дитині – 19 років (рівно стільки років я в політиці), і в принципі все його життя проходило в політичному середовищі. Пів року тому, коли почалась пандемія (коронавірусу – ред.), ми разом з ним поїхали з гуманітарними місіями. І коли він занурився у це життя вже не зі сторони, не очима мами, а своїми власними, коли у нього така ініціатива (балотуватись – ред.) виникла, то була моя умова: «Якщо ти хочеш іти в політику і якось хочеш себе проявляти, то іди, будь ласка, на Донбас: ти там народився, ти там виріс. Іди там і запитуй у людей кредит довіри. Якщо люди тобі довірять бути депутатом міськради на Донбасі, то, звісно, я не можу бути проти цього», – розповіла Королевська.

На запитання Радіо Свобода про те, чи не зарано її син розпочав політичну кар’єру, якщо наразі навіть не має закінченої вищої освіти і, відповідно, – досвіду, депутатка сказала, що ні.

«Я думаю, що точно краще розпочинати з самих низів на політичних сходах, ніж потім в 20 років ставати депутатом Верховної Ради, як наобирали тут зелені, яка до цього не мала ні досвіду, ні якогось місця роботи», – вважає Королевська.

При цьому, за її словами, політична діяльність аж ніяк не заважатиме сину здобувати вищу освіту.

«Сьогодні діти вже настільки цифровізовані, настільки вміють оптимізувати свій час, що він з цим впорається. А не впорається, значить, буде відповідати за це», – сказала Королевська.

На запитання про те, як у її родині відреагували на критику щодо балотування сина, відповіла, що «давно не читає фейсбук», але «в кожного є право на свою думку».

Про те, що 19-річний син депутатського подружжя Наталії Королевської та Юрія Солода Ростислав буде балотуватися у депутати Краматорської міськради, стало відомо 24 вересня.