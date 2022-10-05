Нардепи, які перебувають не в Україні без поважних причин, з травня не отримують зарплату – ВР

Апарат Верховної Ради 5 жовтня роз’яснив, як наразі відбувається нарахування заробітної плати народним депутатам.

За заявою, зарплату нараховують на основі табеля обліку робочого часу, який обліковують у комітетах, до яких входять парламентарі, або безпосередньо у профільному підрозділі Апарату.

Після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого частина депутатів перестала приходити на пленарні засідання. Відтак Апарат звернувся по роз’яснення до Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР.

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На основі закону про статус народного депутата України Комітет рекомендував Апарату на період воєнного стану зупинити відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням повноважень, компенсації вартості проїзду та оренди житла народним депутатам, які після 24 лютого без поважних причин були відсутні впродовж відповідного календарного місяця на всіх пленарних засіданнях Ради та на засіданнях комітетів, а також тим парламентарям, які залишили Україну та досі перебувають за кордоном.

«З травня 2022 року заробітна плата та виплати народним депутатам, які перебувають не в Україні без поважних причин, не нараховується», – повідомляє пресслужба парламенту.

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Апарат не уточнив, скільки народних депутатів наразі не повернулися до України після 24 лютого.

Станом на 15 березня цього року, за даними першого віцеспікера парламенту Олександра Корнієнка, близько 20 народних депутатів перебували за кордоном у час війни без поважної причини. У травні президент України Володимир Зеленський назвав дві обставини, які він вважає поважними причинами для відсутності парламентарів: «робота за кордоном або в регіонах заради інтересів нашої держави або смерть заради інтересів держави».