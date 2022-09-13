Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

ЦВК визнала Сівіріна народним депутатом замість Умєрова

ЦВК отримала постанову парламенту про припинення повноважень Рустема Умєрова

Центральна виборча комісія визнала Олексія Сівіріна новим народним депутатом від партії «Голос» замість Рустема Умєрова. Про це ЦВК повідомила 13 вересня.

«Комісія отримала Постанову Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народного депутата Рустема Умєрова. Він написав заяву про складення депутатських повноважень», – заявила комісія.

Олексій Сівірін був 21-м у виборчому списку «Голосу» на парламентських виборах 2019 року.

Рустем Умєров припинив свої депутатські повноваження через те, що його призначили головою Фонду державного майна. Призначення підтримала Верховна Рада 7 вересня.

Верховна Рада звільнила Дмитра Сенниченка з посади голови ФДМУ 17 лютого 2022 року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG