ЦВК визнала Сівіріна народним депутатом замість Умєрова

Центральна виборча комісія визнала Олексія Сівіріна новим народним депутатом від партії «Голос» замість Рустема Умєрова. Про це ЦВК повідомила 13 вересня.

«Комісія отримала Постанову Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народного депутата Рустема Умєрова. Він написав заяву про складення депутатських повноважень», – заявила комісія.

Олексій Сівірін був 21-м у виборчому списку «Голосу» на парламентських виборах 2019 року.

Рустем Умєров припинив свої депутатські повноваження через те, що його призначили головою Фонду державного майна. Призначення підтримала Верховна Рада 7 вересня.

Верховна Рада звільнила Дмитра Сенниченка з посади голови ФДМУ 17 лютого 2022 року.