Рустем Умєров очолив Фонд держмайна – Железняк

Верховна Рада призначила народного депутата від «Голосу» Рустема Умерова головою Фонду державного майна – про це повідомив голова фракції «Голос» Ярослав Железняк 7 вересня.

«Парламент призначив Голову Фонду державного майна нашого колегу від «Голос» Рустема Умєрова. За – 282. Проти – 0», – написав він у своєму Телеграмі.

За даними парламентаря, від фракції більшості «Слуга народу» кандидатура Умерова отримала 198 голосів.

Напередодні на засіданні пропрезидентської фракції «Слуга народу» Рустема Умєрова представили як кандидата на цю посаду.

Верховна Рада звільнила Дмитра Сенниченка з посади голови ФДМУ 17 лютого 2022 року.