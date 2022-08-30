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Двоє депутатів долучилися до фракції «Слуга народу» замість Костіна та Совгирі

Обидва нових парламентарі працювали в команді «Слуги народу» на виборах 2019 року

Двоє народних депутатів зайняли місця Андрія Костіна та Ольги Совгирі у фракції «Слуга народу», повідомила пресслужба фракції 30 серпня.

Речниця політичної сили Юлія Палійчук нагадала, що в липні Верховна Рада призначила Костіна генеральним прокурором, а Совгиря згодом стала суддею Конституційного суду. Їхні місця зайняли наступні за списком кандидати в депутати.

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«Сьогодні присягу народного депутата склали Олександр Васюк та Валентина Короленко», – заявила Палійчук.

Обидва нових парламентарі, за повідомленням, є юристами і працювали в команді «Слуги народу» на президентських і парламентських виборах 2019 року.

Верховна Рада України підтримала призначення Андрія Костіна генеральним прокурором на засіданні 27 липня. Ольга Совгиря склала присягу судді КСУ на початку серпня.

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