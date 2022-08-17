У «Слузі народу» вважають, що Україна має можливості «завершити війну до зими»

Народний депутат від фракції «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони й розвідки, представник президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський вважає, що Україна все ще має можливості завершити війну до кінця року. Про це він заявив у програмі «Свобода Live».



«У нас все ще є можливості завершити війну до зими. Це залежить від того, як будуть найближчими тижнями, до кінця вересня, складатися події, як ми отримаємо зброю та як цю зброю будемо використовувати. Тому виключати, що до кінця цього року ми можемо завершити гарячу фазу війни на території, які були окуповані з 24 лютого, не можу», – пояснив парламентар.



Це, за прогнозами представника президента в Конституційному Суді, є найбільш оптимістичним варіантом розвитку подій. Веніславський також вважає, що найпізніші строки завершення війни – 2024 рік.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що закінчення війни до кінця цього року є «абсолютно можливим».

У травні в інтерв’ю Sky News начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав, що «більшість активних бойових дій завершиться до кінця цього року, ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, враховуючи Донбас і Крим».