СБУ: в кулуарах Верховної Ради планували встановити «жучки» для російської ФСБ

Служба розвідки України викрила вербування колишнього співробітника державного підприємства, який мав вивчити можливість встановлення в будівлі парламенту обладнання для прослуховування. Про це відомство заявило 19 серпня.

За повідомленням, контррозвідка з’ясувала, що спецслужби Росії завербували колишнього працівника Державного підприємства Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів «Гарант-сервіс». Він залучався до обслуговування заходів за участі, зокрема, керівництва Верховної Ради.

Як стверджують у СБУ, посадовця схилив до співпраці кадровий співробітник ФСБ під час поїздки до окупованого Криму до початку повномасштабного вторгнення. За його вказівкою, фігурант справи мав збирати інформацію про візити іноземних делегацій до Верховної Ради.

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«Крім того, він отримав завдання вивчити можливість встановлення спеціальних технічних засобів негласного збору інформації в залах і кулуарах», – додають у СБУ.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про державну зраду. Зараз тривають слідчо-оперативні дії.

11 серпня Служба безпеки України повідомила, що затримала «глибоко законспірованого російського агента», який збирав розвідувальні дані про постачання західного озброєння в Україну і планував передати їх російській стороні.