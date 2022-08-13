У Литві відкрили кримінальну справу проти Шарія – ЗМІ

Генеральна прокуратура Литви розпочала розслідування щодо майна і фінансів проросійського блогера з України Анатолія Шарія, повідомив 12 серпня інформаційний портал 15min із посиланням на представницю прокуратури Риту Стундене. За повідомленням, його підозрюють у відмиванні грошей.

Досудове розслідування щодо Шарія розпочалося 2 серпня. Приводом для нього, як повідомила Генпрокуратура Литви, стала заява від російського юриста Марка Фейгіна, в якій він повідомляв, що з 2012 року, як резидент Литви, Анатолій Шарій міг «здійснювати незареєстровану діяльність, отримувати недекларовані доходи з неясних російських джерел, не платити податки».

На даний час блогер мешкає в Іспанії. У травні його затримували на запит України за підозрою в держзраді, але відпустили під підписку про невиїзд. Шарій має відзначатися в суді двічі на місяць, у нього забрали паспорт і заборонили залишати територію Іспанії. Він очікує на рішення про видачу Україні.

Портала 15min пише, що Шарій «набував мільйонну російськомовну аудиторію і наживав майно в Іспанії» протягом 10 років, користуючись наданим йому Литвою притулком і посвідкою на проживання в Євросоюзі. Політичного притулку в Литві його позбавили у січні 2022 року.

Сам Шарій у твітері написав, що не має жодного стосунку до Литви майже 10 років: «У мене ніколи не було там бізнесу, і мої гроші ніколи не надходили до Литви».

Служба безпеки України підозрює Анатолія Шарія у скоєнні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України: статтею 111 («Державна зрада»); статтею 161 («Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками»). У січні 2021 року СБУ оголосила проросійського блогера у державний розшук.

Сам Шарій казав, що справи проти нього – «суто політика».