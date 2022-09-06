Новим головою Фонду держмайна може стати народний депутат із фракції «Голос»

Новим головою Фонду держмайна може стати депутат від «Голосу» Рустем Умєров: 6 вересня на засіданні пропрезидентської фракції «Слуга народу» його представили як кандидата на цю посаду, повідомила речниця монобільшості Юлія Палійчук.

«Рустем Умєров був присутній на засіданні фракції «Слуга Народу», де представив своє бачення роботи на посаді голови Фонду держмайна і відповів на питання народних депутатів», – зазначила речниця фракції «Слуга народу».

Рустем Умєров – чинний народний депутат: він – член фракції «Голос» та секретар парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Також він є співголовою міжфракційного об'єднання «Кримська платформа».

Після початку широкомасштабного російського вторгнення Умєров увійшов до складу української делегації для переговорів з представниками РФ.

Окрім того 19 липня Рустем Умєров очолив тимчасову слідчу комісію для контролю використання військової допомоги Україні.

До походу у політику Рустем Умєров був бізнесменом, інвестором, меценатом, а також радником лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Має кримськотатарське походження.

Попереднього голову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка Верховна Рада звільнила 17 лютого цього року.