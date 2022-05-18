Робота в переговорних групах між Україною та Росією не зупинялась – член української делегації

Робота в переговорних групах між Україною та Росією «не зупинялась». Про це в ефірі загальнонаціонального марафону заявив член української делегації, народний депутат фракції «Голос» Рустем Умєров.

«Це – дуже складний процес, у ньому дуже багато вимірів. Ми не зупинялись. Якщо це – офіційна позиція Офісу президента, то тоді це можна вважати остаточним (рішенням – ред.). Зараз цієї позиції немає. У кожних групах ми вели і ведемо перемовини», – зазначив Умєров.

Водночас у Росії стверджують, що переговорний процес між Україною та Росією «не просувається».

«Я не думаю, що це сильно взаємопов’язані процеси (переговори та вихіж українських військових з «Азовсталі», – ред.). Переговори справді не просуваються, і ми дійсно констатуємо повну відсутність бажання українських переговорників продовжувати цей процес», – про це, як зазначають російські ЗМІ, 18 травня заявив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Це – не перша подібна заява російської сторони за останній час. Зокрема, 6 травня директор Департаменту інформації та друку МЗС Росії Олексій Зайцев сказав, що переговори з Україною перебувають «у стагнації», а 17 травня заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко зазначив, що вони «не продовжуються у жодному вигляді», бо «Україна вийшла фактично з переговорного процесу».

30 квітня в інтерв’ю Радіо Свобода антикризовий радник голови Офісу президента та член делегації України на переговорах із Росією Михайло Подоляк заявив, що переговорний процес між Україною та Росією іде більш повільно, ніж міг би, через отримані докази масових воєнних злочинів російської армії в Україні та через військовий потенціал Росії, яка все ще хоче довести свою силу.

17 травня у коментарі Радіо Свобода Михайло Подоляк визнав, що наразі політико-дипломатична частина переговорів між Україною та Росією «на паузі» і продовжиться, коли «буде конкретика».