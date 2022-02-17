Рада звільнила голову Фонду держмайна Сенниченка

Верховна Рада 17 лютого ухвалила постанову про звільнення Дмитра Сенниченка з посади директора Фонду державного майна.

Сам Сенниченко не був присутній під час розгляду його звільнення. Кілька депутатів вимагали перенести голосування і спершу заслухати звіт директора Фонду держмайна про його роботу.

Попри це, за постанову про звільнення проголосували 318 народних депутатів, проти – двоє, 14 утрималися.

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У січні Верховна Рада вже розглядала звільнення Сенниченка, але тоді на це не вистачило голосів.

Дмитро Сенниченко в листопаді 2021 року заявив, що йде з посади голови Фонду держмайна. Він назвав відставку своїм особистим рішенням. За його словами, за два роки на керівній посаді в ФДМУ він виконав усі свої плани, і настав «час рухатися далі».

Сенниченко був призначений головою Фонду держмайна у вересні 2019 року.