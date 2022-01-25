Протягом місяця Фонд держмайна планує 204 аукціони з оренди державних об’єктів

Фонд державного майна планує провести 204 онлайн-аукціонів з оренди об’єктів. Про це голова ФДМУ Дмитро Сенниченко повідомив 25 січня.

Він вказав на те, що на порталі з оренди держмайна є інформація про 6 700 об’єктів.

«Важливим нововведенням в оренді є збільшення строку дії типових договорів, який становить п’ять років. Якщо договір укладений через аукціон – угоду оренди можна продовжити ще на п’ять років. Це забезпечує можливість довгострокового планування для бізнесу», – зазначив Сенниченко.

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Він вказав на те, що, за новими правилами, під час оренди немає обмежень у цільовому використанні орендованої площі. На думку голови Фонду, це «дає підприємцям свободу вирішувати, яку саме справу реалізовувати в орендованому приміщенні».

Наприкінці 2021 року Фонд державного майна повідомив, що до державного бюджету надійшли 5 мільярдів гривень від приватизації.