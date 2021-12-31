Протиаварійні роботи у Гостиному дворі в Києві почнуться 31 грудня – Ткаченко

Протиаварійні роботи у Гостиному дворі, розташованому на Подолі в Києві, розпочнуться 31 грудня, повідомив міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

«Обрано виконавця протиаварійних робіт в Гостиному дворі. За переговорною процедурою Національний заповідник «Софія Київська», що є балансоутримувачем будівлі, визначив підрядником ТОВ «Інжинірингова компанія планета буд». 31 грудня роботи буде розпочато. Їхня загальна вартість складає 33 млн 203 881 тис грн», – написав Ткаченко у телеграмі ввечері 30 грудня.

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За його словами, попереду «два активних місяці», за які підрядник повинен забезпечити для пам’ятки належний стан для її подальшої реставрації.

Міністр додав, що до переліку протиаварійних і невідкладних консерваційних робіт у Гостиному дворі входять чистка цегли і металевих елементів, залізобетонних перекриттів; облаштування покриття парапету, перил; розчищення внутрішнього подвір’я від будівельного сміття; накриття армованою плівкою від потрапляння вологи стін, перекриттів в місцях демонтованих конструкцій.

Гостиний двір – будівля, зведена на початку 19-го століття на Подолі у Києві. У серпні 2011 року Гостиний двір виключили з переліку памʼятників архітектури, у квітні 2012 року Київрада дала дозвіл на реконструкцію будівлі під торгівельно-офісний центр.

У наступні роки відбувалася боротьба за Гостиний двір у судах. У лютому 2018 року Київський апеляційний господарський суд зобов’язав повернути будівлю державі. Наступного року юридичним власником будівлі став Фонд державного майна України.

11 лютого 2021 року Київська міська рада звернулася до уряду із закликом передати Гостиний двір у комунальну власність територіальної громади столиці.

Фонд державного майна України у червні вирішив передати Гостиний двір у Києві до сфери управління Міністерства культури й інформаційної політики.