Мінкульт повідомив про плани щодо реставрації Гостиного двору в Києві

Міністерство культури та інформаційної політики повідомило про плани відреставрувати Гостиний двір на Подолі в Києві.

За повідомленням, на основі пам’ятки планують створити «сучасний громадський простір».

«До розробки концепції розвитку пам’ятки МКІП залучає експертів із різних сфер. Реставратори, архітектори, урбаністи, історики, культурні менеджери, громадськість, а також представники державної та міської влади зберуться на проєктному семінарі «Гостиний двір: Фокус уваги – візія», щоб розробити покрокову Дорожню карту реставрації та розвитку Гостиного двору в Києві», – заявляють у відомстві.

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Планується, що учасники події дослідять Гостиний двір і простір навколо нього та запропонують можливі функції будівлі на основі громадського опитування.

«Наразі для підготовки до семінару фахівці громадської організації «Урбанина» досліджують Контрактову площу, аналізують транспортні та людські потоки, типові маршрути тощо. Також проведуть опитування киян та мешканців Подолу щодо їх бачення долі Гостиного двору», – зазначає пресслужба міністерства.

Крім того, у Мінкульті анонсують протиаварійні роботи в будівлі, оскільки вона перебуває в занедбаному стані.

Фонд державного майна України у червні вирішив передати Гостиний двір у Києві до сфери управління Міністерства культури й інформаційної політики.

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Гостиний двір – будівля, зведена на початку 19-го століття на Подолі у Києві. У серпні 2011 року Гостиний двір виключили з переліку памʼятників архітектури, у квітні 2012 року Київрада дала дозвіл на реконструкцію будівлі під торгівельно-офісний центр.

У наступні роки відбувалася боротьба за Гостиний двір у судах. У лютому 2018 року Київський апеляційний господарський суд зобов’язав повернути будівлю державі. Наступного року юридичним власником будівлі став Фонд державного майна України.

11 лютого 2021 року Київська міська рада звернулася до уряду із закликом передати Гостиний двір у комунальну власність територіальної громади столиці.