В Чинадієве на Закарпатті живе перша в Україні людина, яка володіє замком. Йосип Бартош орендував у держави замок «Сент-Міклош» на 49 років. Це була напівзруйнована будівля, родом із Середньовіччя. Майже через 20 років тут замість руїн – один із центрів культурного життя Закарпаття, а саму фортецю 15 століття називають замком Любові. Подружжя Йосип та Тетяна Бартоші – художники. Численні виставки, концерти, вистави, лицарські бої, різні фестивалі – всі гроші йдуть на дорогі будівельні роботи.

На культурну спадщину в Україні грошей не вистачає. Більшість унікальних замків по всій Україні руйнуються. Бартоші розгорнули поле бою за відновлення 12 об'єктів. Започаткували орден «Святого Миколая», завдання якого розвивати культуру. Та чи вдасться врятувати пам'ятки?