Кличко відреагував на рішення РНБО щодо садиби Барбана

Міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на рішення Ради національної безпеки й оборони щодо садиби Барбана, зруйнованої у ніч на 20 серпня в Києві.

«Складається враження, що РНБО переплутала КМДА з Мінкультом. Сьогодні РНБО зацікавилася пам’ятками архітектури, бо Міністерство культури вже довгий час не виконує свої прямі обов’язки. Варварськи зруйнована Садиба Барбана, тому що Мінкульт погодив історико-містобудівне обґрунтування і проєктну документацію об’єкта будівництва на Обсерваторній, 6», – написав Кличко у фейсбуці.

За його словами, протягом трьох років МКІП «повністю ігнорує» подання КМДА про внесення 1469 об’єктів до Реєстру культурної спадщини.

«Руйнується, прикритий плакатиком «Велика реставрація» Гостиний двір, який Мінкульт не спроможний передати громаді Києва, щоб його можна було відремонтувати. Руйнуються сотні об’єктів по всій країні. Підняте на РНБО питання пам’яток архітектури дійсно перезріло. Саме тому на найближчій сесії Київрада розгляне проєкт рішення про визначення переліку об’єктів культурної спадщини ХІХ-ХХ ст., яким може загрожувати знищення або пошкодження. Та запровадить мораторій на їх реконструкцію», – додав мер.

На засіданні 20 серпня РНБО ухвалила рішення дати оцінку руйнуванню садиби Барбана, відновити зруйновану пам’ятку і підготувати аудит всіх архітектурних цінностей по всій території України.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, порушити питання руйнування традиційного історичного середовища в Києві Раду нацбезпеки й оборони попросив міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.

На сьогоднішнє засідання РНБО запрошували міського голову Києва Віталія Кличка, але він відмовився прийти, пояснивши, що поїхав на Чернігівщину.

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко і мер Києва Віталій Кличко раніше засудили знесення історичної садиби Барбана, побудованої в ХІХ столітті, і обмінялися звинуваченнями через це.

Зокрема, Ткаченко у своєму телеграм-каналі написав, що йому соромно за столичну владу, «яка не в змозі стримати оскаженілих забудовників».

«Напередодні святкування Дня Незалежності, в європейській столиці, вночі, як злодії, невідомі молодики будівельною технікою зносять історичний будинок кінця ХІХ сторіччя. Прекрасно знаючи про заборону будь-яких робіт, про припис Міністерства культури та інформаційної політики про заборону будівництва. Все це було проігноровано. На жаль, це не пам’ятка ні національного, ні місцевого значення, а отже апеляцію МКІП подати не в змозі», – написав він.

«КМДА, на відміну від мерів історичних українських міст та голів облдержадміністрації, не підтримала законопроект МКІП про протидію хаотичній забудові. Тож і ростуть потворні торгівельні, офісні центри, знищуючі історичні пам’ятки. Київ із квітучого, комфортного, зі своєї історією міста перетворюється на безлиций мегаполіс. Жах і сором», – додав міністр.

У поліції Києва повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом самоправства через будівництво на місці будинку Барбана на вулиці Обсерваторній.

Раніше сьогодні активісти повідомили, що в Києві вночі знесли історичну садибу Барбана, побудовану у ХІХ столітті.