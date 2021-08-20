РНБО доручила відновити зруйнований будинок Барбана в Києві

Рада національної безпеки й оборони доручила відновити зруйновану в ніч на 20 серпня історичної садиби Барбана в Києві, побудованої в ХІХ столітті, повідомив речник президента Сергій Никифоров після засідання РНБО.

«РНБО ухвалила рішення дати оцінку руйнуванню садиби Барбана, відновити зруйновану пам’ятку, … підготувати аудит всіх архітектурних цінностей по всій території України», – сказав він.

На сьогоднішнє засідання РНБО запрошували міського голову Києва Віталія Кличка, але він відмовився прийти, пояснивши, що поїхав на Чернігівщину.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов висловив сподівання, що Кличко зможе бути присутнім на наступному засіданні ради.

«Ми отримали листа від міністра культури пана Ткаченка на засіданні РНБО. Він попросив порушити питання руйнування традиційного історичного середовища в Києві. Ми запросили голову Київської міської державної адміністрації пана Кличка для того, щоб поспілкуватися саме щодо цього питання. На жаль, він поки що з невідомих нам причин не зміг бути на засіданні РНБО, тому розгляд цього питання відбувся за його відсутності», – сказав Данілов після засідання РНБО 20 серпня.

Відповідаючи на запитання журналістів, секретар РНБО також заявив, що відомство не має повноважень розглядати звільнення з посади Віталія Кличка.

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко і мер Києва Віталій Кличко засудили знесення історичної садиби Барбана, побудованої в ХІХ столітті, і обмінялися звинуваченнями через це.

У поліції Києва повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом самоправства через будівництво на місці будинку Барбана на вулиці Обсерваторній.

Раніше сьогодні активісти повідомили, що в Києві вночі знесли історичну садибу Барбана, побудовану у ХІХ столітті.