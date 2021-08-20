Київ втратив особняк Барбана. Хто мав рятувати: Мінкульт, КМДА чи поліція?

Київ втратив ще одну історичну будівлю, яка, втім, охоронного статусу не мала. Не було щодо цієї будівлі і планів щодо її реставрації та використання. Ні у громадських активістів, ні у влади. Втім саме влада мала би опікуватися внесення будинку до реєстру історичних споруд, що перебувають під охороною, зауважують фахівці.

Будівельна техніка знищила будинок Барбана кінця ХІХ століття, що був розташований по вулиці Обсерваторній, 6 у центрі Києва. Про це повідомив один з активістів, що намагалися врятувати будівлю Олег Симороз.

«Попри обіцянки Шевченківської поліції про зупинення будівельних робіт на вул. Обсерваторній, 6 забудовник вночі о 5 ранку під прикриттям 30 тітушок загнав будівельну техніку та знищив будинок Барбана кінця ХІХ століття», – пише він у фейсбуці.

Напередодні захисники історичного будинку заявили про напад тітушок, які начебто діяли на замовлення забудовника. Підрядником робіт називають ТОВ «ГЕОС-УКБ».

Того ж дня двох активістів Іллю Ткаченка та Євгена Черепню, які представляють рух «За Протасів Яр» і не пропускали будівельну техніку до будинку, затримала поліція. Втім, спротиву це не припинило.

Крім того Міністерство культури та інформаційної політики стверджує, що вичерпало всі механізми впливу на ситуацію із цією забудовою на вулиці Обсерваторній, і називає відповідальною за ситуацію столичну владу.

Одноповерховий особняк 1891 року охоронного статусу не мав. У ньому свого часу жили міщани середнього класу, а після 1917 року в ньому розташовувалися різни заклади.

2015 року Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень пропонував внести будівлю до переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. В обґрунтуванні було зазначено, що це «рідкісний взірець одноповерхового садибного будинку. Прикрашений вишуканим неокласичним декором – русти, лиштви, складний карниз. Цінна пам'ятка культурного надбання міста Києва»

З 2020 року власником особняка є ТОВ «Інформаційна група «Агентство столичних повідомлень».

Сусідський спротив

Мешканці навколишніх будинків захищали цей об’єкт, але не змогли они витримали тиск забудовника. Їм пообіцяли, що там не буде висотної будівлі, що будуть дотримані певні умови. Вони відмовилися від захисту.

Мешканці навколишніх будинків намагалися самостійно захистити особняк Барбана, вони спробували встановити діалог із забудовником, але він не мав результату, розповіла Радіо Свобода захисниця архітектурної спадщини, адвокат Марина Соловйова.

За її словами, мешканців запевнили, що при зведенні нового об’єкту на місці історичного буднику будуть дотримані будівельні норми, і ті припинили спротив. Але захистом подібних будинків має опікуватися влада, а не ті, хто живе по сусідству, зауважує Соловйова.

Якщо будівля має цінність, завдання київської влади і державної внести цю будівлю в реєстр пам’яток

«Будинок не був у реєстрі пам’яток, але він такий, що міг би бути там. Якщо будівля має цінність, завдання київської влади і державної внести цю будівлю в реєстр пам’яток. Мають працювати органи, що мають повноваження опікуватися культурною спадщиною КМДА, Міністерство культури мають зробити реєстр історичних будівель і внести всі пам’ятки, історичні будинки у реєстр, щоб вони були під охороною Це завдання влади. У даному випадку місцевої», – каже юристка.

Тим часом мешканці сусідніх будинків в першу чергу переймалися зеленими насадженнями навколо особняка. Сама ж споруда вже давно занедбана і ні влада, ні активісти, які блокували техніку забудовника не мали реалістичних пропозицій щодо використання особняка. Про це Радіо Свобода розповів один з мешканців навколишніх будинків Антон (киянин попросив не називати його прізвища). Тим часом, за його словами, сусідський спротив був спрямований, у першу чергу, на захист власного власний комфорту.

«Вже політичні партії тут з’являються, гасла проголошують, виступають. Я тут вже живу близько 20 років і він за цей час нікого не цікавив. В останні роки у будинку нічого не було. Як би були ініціативи, зробити з нього арт-об’єкт, наприклад, би був не проти. Тепер вже варіантів крім забудови мало. Нас найбільше цікавили дерева. Раніше дороги не було чутно, тепер все оголили, а активісти кажуть, що захищають будинок. Чомусь він став важливий тільки тоді, коли його захотіли зруйнувати. Я вважаю, що активісти, які хочуть зберегти історичний Київ повинні були би мати якусь програму, викликати Кличка, щось пропонувати. А так вони просто проти», – зауважує Антон.

Мінкульт чи КМДА?

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко і мер Києва Віталій Кличко засудили знесення історичної садиби Барбана, побудованої в ХІХ столітті, і обмінялися звинуваченнями через це.

Ткаченко у своєму телеграм-каналі написав, що йому соромно за столичну владу, «яка не в змозі стримати оскаженілих забудовників».

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що нещодавно, на звернення місцевих мешканців, які виступали проти забудови, міська влада скликала комісію, але представники забудовника проігнорували засідання.

КМДА, за повідомленням її пресслужби, покладають відповідальність за ситуацію саме на Міністерство культури, яке не внесло особняк до Реєстру об’єктів культурної спадщини і, погодило історико-містобудівне обґрунтування і проектну документацію об’єкта будівництва на Обсерваторній, 6.

Навіть без охоронного статусу будинок в історичній частині столиці не можна було зносити без погодження з Міністерством культури, яке видало припис про призупинення будівельних робіт, зазначає у коментарі Радіо Свобода громадський діяч руху за збереження історичної забудови міста Києва Ігор Луценко. Водночас, зауважує він, позицію Мінкульту мала би підтримати і влада Києва, і Національна поліція.

Потрібно створювати прецеденти по 298 статті – руйнування пам’яток

«Мусить включитися якийсь механізм примусу, мабуть це поліція, але поліція навпаки потовкла і винесла всіх хто там протестував і на цьому все завершилося. Тут місцева влада по суті не має жодних механізмів впливу. Втім, принаймні, міська влада могла скасувати землевідвід.

Потрібно створювати прецеденти по 298 статті – руйнування пам’яток. Тобто є випадки, коли людина десь зруйнувала якийсь пам’ятник на цвинтарі і вона несе відповідальність, а коли зникає будинок ніхто нікого не карає. Треба добиватися і доводити це до кінця. Втім, це серйозна юридична робота, з нашою поліцією вона має мало перспектив, але треба намагатися», – наголошує Луценко.