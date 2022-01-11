У ФДМУ заявили про рекордну суму, отриману за оренду державного майна

Оренда державного майна, за підсумками 2021 року, принесла до скарбниці 1,62 мільярда гривень, що є рекордом із надходжень за всі роки незалежності України, заявив голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко.

За словами очільника ФДМУ, такий результат став можливим завдяки повному розкриттю всієї інформації про об’єкти оренди, а також прозорому механізму торгів, що забезпечило відновлення довіри інвесторів до держави.

«Раніше процедура оренди державних об’єктів була складною і тривалою. Це займало від 6 до 9 місяців. Вже не кажучи про закритість даних і численні випадки корупції. Тепер орендувати в дерджави можна просто і прозоро, навіть зі звичайного смартфону», – цитує Сенниченка пресслужба ФДМУ.

За його даними, у 2021 році Фондом держмайна укладено 4700 нових договорів оренди на загальну суму в понад 542 млн грн.

У планах на 2022 рік передбачається «повна автоматизація» процесів оренди державного майна, що зробить процес ще зручнішим і дозволить повністю ліквідувати можливості для зловживань, заявили у фонді.

Наприкінці року Фонд державного майна повідомив, що до державного бюджету надійшли 5 мільярдів гривень від приватизації.

Як стверджував голова відомства Дмитро Сенниченко, сума надходжень за 2020-2021 роки більша за показники попередніх кількох років.

При цьому в бюджеті 2021 року передбачалося, що доходи від приватизації державного майна протягом року складуть 12 мільярдів гривень.