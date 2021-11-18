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Голова Фонду держмайна Сенниченко оголосив про відставку

Дмитро Сенниченко, голова Фонду держмайна України

Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко заявив, що йде зі своєї посади. Таке оголошення він зробив 18 листопада на пресконференції в Києві.

Раніше засоби інформації з посиланням на власні джерела повідомляли, що Сенниченко подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Сенниченко твердить, що відставка є його особистим рішенням. За його словами, за два роки на керівній посаді в ФДМУ він виконав усі свої плани, і настав «час рухатися далі».

Тепер заяву Сенниченка повинна розглянути Верховна Рада, депутати мають проголосувати за це у сесійній залі.

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