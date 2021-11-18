Голова Фонду держмайна Сенниченко оголосив про відставку

Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко заявив, що йде зі своєї посади. Таке оголошення він зробив 18 листопада на пресконференції в Києві.

Раніше засоби інформації з посиланням на власні джерела повідомляли, що Сенниченко подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Сенниченко твердить, що відставка є його особистим рішенням. За його словами, за два роки на керівній посаді в ФДМУ він виконав усі свої плани, і настав «час рухатися далі».

Тепер заяву Сенниченка повинна розглянути Верховна Рада, депутати мають проголосувати за це у сесійній залі.