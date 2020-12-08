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08 грудня 2020, Київ 18:55
Новини | Політика

НАБУ: голові Фонду держмайна втретє пропонували хабар

За даними НАБУ, Дмитро Сенниченко за менш ніж півтора року на посаді тричі відхиляв пропозицію хабаря

Голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку втретє пропонували хабар, повідомило Національне антикорупційне бюро України.

За даними слідства, колишній посадовець «Миколаївобленерго» (70% акцій належать державі) пропонував очільнику Фонду держмайна 100 тисяч доларів за його працевлаштування на посаду керівника цього ж підприємства.

«Заохочуючи керівника ФДМУ пристати на свою пропозицію, експосадовець пообіцяв йому після призначення щомісячно надавати неправомірну вигоду у 200 тисяч доларів США як частину «тіньового» прибутку, отриманого на своїй посаді. Особу викрито під час надання першої частини неправомірної вигоди у 50 тисяч доларів США та затримано», – заявили в НАБУ.

Детективи повідомляють, що завершили розслідування за попередніми двома спробами дати хабар голові відомства.

Дмитро Сенниченко працює на посаді голови Фонду державного майна України з вересня 2019 року. У січні НАБУ повідомило, що затримало осіб, які пропонували посадовцю 5 мільйонів доларів хабаря в обмін на призначення директора «Одеського припортового заводу».

Вдруге інформація про спробу дати Сенниченку хабар з’явилася в липні. Йому нібито пропонували 800 тисяч доларів за два призначення та продовження дії договору між приватним підприємством і одним з акціонерних товариств.

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