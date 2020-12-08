НАБУ: голові Фонду держмайна втретє пропонували хабар

Голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку втретє пропонували хабар, повідомило Національне антикорупційне бюро України.

За даними слідства, колишній посадовець «Миколаївобленерго» (70% акцій належать державі) пропонував очільнику Фонду держмайна 100 тисяч доларів за його працевлаштування на посаду керівника цього ж підприємства.

«Заохочуючи керівника ФДМУ пристати на свою пропозицію, експосадовець пообіцяв йому після призначення щомісячно надавати неправомірну вигоду у 200 тисяч доларів США як частину «тіньового» прибутку, отриманого на своїй посаді. Особу викрито під час надання першої частини неправомірної вигоди у 50 тисяч доларів США та затримано», – заявили в НАБУ.

Детективи повідомляють, що завершили розслідування за попередніми двома спробами дати хабар голові відомства.

Дмитро Сенниченко працює на посаді голови Фонду державного майна України з вересня 2019 року. У січні НАБУ повідомило, що затримало осіб, які пропонували посадовцю 5 мільйонів доларів хабаря в обмін на призначення директора «Одеського припортового заводу».

Вдруге інформація про спробу дати Сенниченку хабар з’явилася в липні. Йому нібито пропонували 800 тисяч доларів за два призначення та продовження дії договору між приватним підприємством і одним з акціонерних товариств.