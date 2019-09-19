Рада призначила Сенниченка головою Фонду держмайна

Верховна Рада України призначила Дмитра Сенниченка головою Фонду державного майна. Таке рішення на засіданні 19 вересня підтримали 238 народних депутатів.

Сенниченко під час свого виступу заявив, що на даній посаді планує забезпечити ефективне керування державним майном і забезпечити приватизацію визначених для цього об’єктів.

Напередодні Кабінет міністрів України погодив внесення до Верховної Ради подання про призначення Дмитра Сенниченка головою Фонду держмайна.

Досі виконувачем обов’язків голови Фонду держмайна був Віталій Трубаров.

За даними Мінекономрозвитку, Дмитро Сенниченко – колишній директор з управління нерухомим майном та інфраструктурою ПАТ «Укрпошта», має 20-річний досвід роботи на керівних посадах в міжнародному бізнесі, неурядових організаціях і державному управлінні. Обіймав посади віцепрезидента комітету інфраструктури та нерухомості Американської торговельної палати, члена Ради підприємців при Кабінеті міністрів України. Впродовж останніх років також виконував функції незалежного члена наглядових рад підприємств з іноземними інвестиціями в Україні.

Сенниченко також є членом наглядової ради електронної системи державних торгів «ProZorro. Продажі».