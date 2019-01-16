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16 Січень 2019, Київ 15:39
Новини | Економіка

Кабмін України затвердив перелік об’єктів великої приватизації

Уряд затвердив перелік об’єктів великої приватизації

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Український уряд на засіданні 16 січня затвердив перелік об’єктів великої приватизації. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко.

«Цей перелік не має терміну дії і може Кабінетом міністрів України як доповнюватись, так і скорочуватись. В нього будуть вноситися підприємства, які не підпадають під критерії об’єктів, що мають стратегічне значення», – зазначив Саєнко.

Органом приватизації є Фонд державного майна, уточнив урядовець.

В. о. голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook опублікував список об'єктів для приватизації. У ньому 16 пунктів. Зокрема, до продажу на ​2019 рік заплановані низка обленерго, а також Одеський припортовий завод.

Минулого року до аналогічного переліку включили 26 об’єктів, однак жодного з них не приватизували. У грудні мав відбутися конкурс з продажу першого з них, але його скасували, оскільки подана учасниками конкурсу документація не відповідала вимогам законодавства.

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