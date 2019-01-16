Кабмін України затвердив перелік об’єктів великої приватизації

Український уряд на засіданні 16 січня затвердив перелік об’єктів великої приватизації. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко.

«Цей перелік не має терміну дії і може Кабінетом міністрів України як доповнюватись, так і скорочуватись. В нього будуть вноситися підприємства, які не підпадають під критерії об’єктів, що мають стратегічне значення», – зазначив Саєнко.

Органом приватизації є Фонд державного майна, уточнив урядовець.

В. о. голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook опублікував список об'єктів для приватизації. У ньому 16 пунктів. Зокрема, до продажу на ​2019 рік заплановані низка обленерго, а також Одеський припортовий завод.

Минулого року до аналогічного переліку включили 26 об’єктів, однак жодного з них не приватизували. У грудні мав відбутися конкурс з продажу першого з них, але його скасували, оскільки подана учасниками конкурсу документація не відповідала вимогам законодавства.