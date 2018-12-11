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11 Грудень 2018, Київ 19:12
Новини | Політика

ФДМУ: конкурс із продажу «Центренерго» не відбудеться

Держава виставляла на продаж 78,2 відсотка акцій ПАТ «Центренерго»

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Запланований на 13 грудня конкурс із продажу державного пакета акцій ПАТ «Центренерго» не відбудеться, повідомив у Facebook в. о. голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров.

«Учасники конкурсу, а це ТОВ «Укрдонінвест» і виробниче унітарне підприємство «Нафтобітумний завод», не допущені до участі в конкурсі, оскільки подана ними документація не відповідає вимогам законодавства», – написав Трубаров у Facebook 11 грудня.

Він додав, що, за інформацією, наданою правоохоронними органами, кінцевим бенефіціарним власником одного з претендентів є особа, «яка також є засновником і контролером компаній, зареєстрованих на території Росії, про що учасник не повідомив в конкурсній документації».

Про дату продажу «Центренерго», у ФДМУ повідомили в жовтні. Держава виставляла на продаж 78,2 відсотка акцій ПАТ «Центренерго». За словами в.о.голови Фонду держмайна, це мало бути перше підприємство зі списку об’єктів великої приватизації у 2018 році.

У травні Кабінет міністрів України затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік. До нього включили 26 об’єктів.

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