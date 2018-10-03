Кабмін затвердив стартову ціну 78% акцій «Центренерго»

Кабінет міністрів України на засіданні 3 жовтня схвалив стартову ціну продажу близько 78% акцій енергогенеруючої компанії ПАТ «Центренерго» у п'ять мільярдів 984 мільйонів гривень.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив Фонду держмайна доопрацювати розпорядження з профільними міністерствами протягом найближчих трьох днів.

У травні Кабінет міністрів України затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік. До нього включили 26 об’єктів, серед них і «Центренерго».

Радником для приватизації «Центренерго» є польський філіал компанії Ernst & Young. Графік підготовки до передачі підприємства у приватну власність Кабмін схвалив у вересні.