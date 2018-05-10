Уряд затвердив перелік підприємств великої приватизації у 2018 році

Кабінет міністрів України затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік.

Це рішення сьогодні схвалили на засіданні уряду.



До переліку великої великої приватизації включили 26 об'єктів, зокрема, «Центренерго», Одеський припортовий завод, Сумихімпром, Об’єднану гірничо-хімічну компанію, Завод Електроважмаш, Аграрний фонд, Державну продовольчу зернову корпорацію України та інші держпідприємства.

У січні Верховна Рада проголосувала за закон про приватизацію державного майна. Згідно з пояснювальною запискою до документа, метою законопроекту є «суттєве удосконалення, спрощення і скорочення процедур приватизації для досягнення високих темпів приватизації, прозорості та відкритості приватизаційного процесу, залучення широкого кола інвесторів до придбання державної власності».

До затвердженого Фондом державного майна переліку підприємств, які підлягають приватизації у 2018 році, входять майже 100 об’єктів. За словами голови ФДУ Віталія Трубарова, держава планує отримати від приватизації майже 22,5 мільярда гривень.