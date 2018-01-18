Рада підтримала законопроект про приватизацію держмайна

Верховна Рада підтримала законопроект про приватизацію державного майна у другому читанні та в цілому.

За документ проголосували 266 народних депутатів.

«Враховуючи те, що понад 90% державних активів введено в експлуатацію 50–150 років тому, затримка з приватизацією цих об’єктів призводить до їх подальшого руйнування, зниження інвестиційної привабливості. Відсутність джерел потрібних для модернізації виробництва інвестицій впливає на конкурентоспроможність державних підприємств, неефективне управління доводить їх до банкрутства», – йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Згідно з документом, метою проекту закону є «суттєве удосконалення, спрощення і скорочення процедур приватизації для досягнення високих темпів приватизації, прозорості та відкритості приватизаційного процесу, залучення широкого кола інвесторів до придбання державної власності».

«Цей закон дає можливість створити десятки тисяч робочих місць у найближчий період в Україні, створити умови для серйозного економічного зростання», – сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання Ради.

9 листопада 2017 року парламент підтримав урядовий законопроект про приватизацію в першому читанні.

До затвердженого Фондом державного майна переліку підприємств, які підлягають приватизації у 2018 році, входять майже 100 об’єктів За словами голови ФДУ Віталія Трубарова, держава планує отримати від приватизації майже 22,5 мільярдів гривень.