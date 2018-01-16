Світовий банк: Україна може подвоїти економічне зростання за рахунок реформ

Київ – Україна може подвоїти темпи економічного зростання у найближчій перспективі, на тлі уповільнення зростання у розвинених державах, прогнозує керівництво Світового банку. Однак український ВВП прискорюватиметься лише за умови продовження найважливіших реформ та зменшення геополітичної напруги у регіоні, стверджують фахівці банку. Українські ж економісти не очікують, що найближчим часом економічні показники України суттєво поліпшаться, якщо не зміняться склад уряду та принципи роботи. Частина фахівців нагадує, що після нещодавнього глибокого падіння році навіть дворазове прискорення економічного зростання буде недостатнім.

Економіка України може прискорити зростання до на 4% за рік за умови, що влада продовжить реформи у найважливіших напрямках, наголосила у коментарі Радіо Свобода директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен.

«Найважливішою, на нашу думку, є земельна реформа. Сільськогосподарський потенціал України – величезний. Але мораторій на продаж сільськогосподарських земель призводить до того, що Україна не має ринку землі, який ефективно функціонує… Другою реформою має бути подолання корупції. Світовий банк вітає подання до парламенту проекту закону про антикорупційний суд… Критично важлива також реформа державних підприємств. Без будь-яких кроків у цих сферах ми не думаємо, що 4-відсоткове зростання можливе», – сказала Кахконен у коментарі Радіо Свобода.

За її словами, того зростання економіки, яке Україна продемонструвала у 2017 році, недостатньо для поліпшення добробуту українців та для значних змін у державі.

«За нашими оцінками, ВВП виріс на 2% у 2017 році. І це добра новина. Погана новина у тому, що 2-відсоткове зростання – дуже незначне і цього недостатньо, щоб привести до значних змін. Цього недостатньо для того, щоб повернути доходи людей до передкризового рівня. Таке підвищення рівня доходів громадян вимагатиме і прискорення реформ. Зростання на 4% на рік є досить реальним для України, Україна має для цього потенціал, але цього не буде без реформ, які мають стимулювати інвестиції і продуктивність», – наголосила вона.

У Світовому банку не виключають, що Україна зможе вийти на цей показник у 2019–2020 роках. Тоді як у прогнозі на поточний рік аналітики банку очікують, що цього року валовий внутрішній продукт України зросте на 3,5%, інфляція уповільниться до 7%, дефіцит бюджету зменшиться до 2,5% від ВВП, а державний та гарантований державою борг залишатиметься на рівні близько 85% від ВВП.

І аналітики Світового банку, і українські експерти до чинників, які можуть вплинути на українську економіку в найближчі роки, залічують не лише перебіг реформ, а й геополітичну напругу в регіоні та інтенсивність українсько-російського збройного конфлікту на Донбасі зокрема.

Тим часом Нацбанк та Міністерство фінансів розраховували цьогорічний український державний бюджет, виходячи з економічного зростання на 3% у 2018 році.

Між тим, українські недержавні експерти не бачать великих підстав для оптимізму. Так, голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив Радіо Свобода, що прискорення економічного зростання чекати не варто, якщо політика уряду та Нацбанку залишиться незмінною.

«Економічні результати 2018 року будуть схожими на те, що ми побачили у минулому, 2017 році. Адже для інших результатів ще торік треба було зробити економічні реформи. А якщо ми поглянемо назад у минулий рік, то більшість із тих реформ, які нібито були проведені чи започатковані (освітня, медична тощо), прямого стосунку до економічної системи не мають. Окрім хіба що пенсійної реформи, яка, проте, не стала завершеною. Адже пенсійна система як була однорівневою солідарною, так і залишилася», – констатує економіст.

Лібералізація та протидія корупції є необхідними, але не достатніми умовами для економічного зростання – економіст

Якщо не було економічних реформ у минулому році, то не закладені передумови для цьогорічного економічного зростання, пояснює Андрій Новак. Втім, за його словами, у найближчі роки Україна може демонструвати зростання 6–7% і більше, за умови «кардинальної зміни політики уряду і НБУ», яку до зміни складу Кабміну очікувати, на його думку, не варто.

Навіть 4% зростання, на які сподіваються у Світовому банку в разі успішних реформ в Україні, є недостатніми для відновлення її економіки після кризи 2014 року, визнає у розмові з Радіо Свобода провідний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України Ярослав Жаліло.

«Взагалі 4% – це абсолютно неприйнятний темп зростання, бо маємо глибокий кризовий провал. Українська економіка не зростала з 2012 року. Був «нуль», а потім – «мінус». Щоб повернутися до стану економіки 2012 року, треба забезпечити зростання по 7–8% упродовж кількох років. В іншому разі українська економіка стабілізується на рівні, значно меншому, ніж докризовий», – попереджає науковець.

Поради Світового банку щодо ключових реформ він вважає необхідними, але не достатніми передумовами для прискорення зростання економіки.

«Світовий банк користується стандартними рецептами, які він пропонує і Україні. Так, корупція та різноманітні обмеження для розвитку малого бізнесу та підприємництва загалом суттєво гальмують економічну динаміку. Але лише лібералізація чи приватизація державних підприємств або зниження рівня корупції не забезпечать економічного зростання», – упевнений Жаліло.

Таке зростання, на його думку, забезпечить спеціальна політика, яка створить дружнє середовище для інвестицій та для зростання економіки у довгостроковій перспективі. Зокрема, ідеться про збільшення інвестицій у модернізацію виробничих потужностей та в основний капітал.

Натомість Ярослав Жаліло вважає невдалими спроби стимулювати короткостроковий економічний сплеск в Україні за рахунок одного лише збільшення купівельної здатності населення. Він нагадує, що у 2017 році, попри збільшення мінімальних зарплат в Україні, економічного буму не відбулося, радше навпаки, почалося незначне уповільнення зростання.

У січні Світовий банк оприлюднив доповідь «Перспективи світової економіки», в якому йдеться про те, що Україна в середньостроковій перспективі має потенціал зростання економіки на 4%. За даними банку, у 2017 році зростання економіки України сповільнилося до 2%, головною причиною чого стала «торговельна блокада східної України». У Світовому банку прогнозують також прискорення зростання світової економіки до 3,1% в цілому, але на цьому тлі дещо уповільниться зростання ВВП у розвинених державах.