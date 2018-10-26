Визначена дата продажу першого об’єкта великої приватизації 2018 року – Фонд держмайна

13 грудня відбудеться конкурс із продажу першого об’єкта великої приватизації 2018 року – ПАТ «Центренерго», повідомив в.о. Фонду державного майна України Віталій Трубаров у Facebook.

«Дату продажу першого об’єкту великої приватизації 2018 року визначено. 13 грудня об 11:00 відбудеться конкурс з продажу державного пакету акцій ПАТ «Центренерго». Стартова ціна 5,984 мільярда гривень. Відповідне рішення прийняла Комісія з продажу ПАТ «Центренерго», – заявив Трубаров.

Він зазначив, що 29 жовтня в друкованому виданні Фонду державного майна України «Відомості приватизації» буде опубліковане інформаційне повідомлення про проведення конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.

Держава виставляє на продаж 78,2 відсотка акцій ПАТ «Центренерго». За словами голови Фонду держмайна, це буде перше підприємство зі списку об’єктів великої приватизації у 2018 році.

У травні Кабінет міністрів України затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік. До нього включили 26 об’єктів.