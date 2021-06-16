Приватизація дачного містечка під одеський ресторан була законною – Фонд держмайна

Фонд державного майна України назвав законною приватизацію пам’ятки архітектури в Одесі, де зараз розташований відомий ресторан «Дача» – в березні Одеська обласна прокуратура подала позов до суду, щоб повернути будівлю в державну власність.

Як мовиться в офіційній заяві, приватизація будівлі, в якій розміщується ресторан «Дача», і усі дії Фонду державного майна України є повністю законними.

«Працюючи з 2004 року, орендар підтримував стан об’єкта у належному стані за власні кошти та з повним дотриманням всіх процедур отримав згоду на повну приватизацію, яка й відбулася у 2018 році», – повідомляє пресслужба регіонального відділення ФДМУ.

ТОВ «Драйв-Ін» орендувало об’єкт у 2004 році, після чого здійснило капітальний ремонт і реконструкцію. В 2008 договір оренди продовжили до 2031 року, а у 2016 році міністерство охорони здоров’я повідомило, що у них немає заперечень щодо включення будівлі до переліку об’єктів, що підлягають приватизації.

«У серпні 2018 року ФДМУ звернувся до МОЗ для підтвердження згоди на приватизацію, але не отримав відповіді протягом 15 діб з моменту надходження звернення. Згідно із ч.7.ст.11 закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» згода вважається наданою», – також заявляють у фонді.

У вересні 2018 року об’єкт було включено до переліку об’єктів малої приватизації, в жовтні того ж року оцінено у 8,8 мільйонів гривень, а у грудні продано за 6 мільйонів – вартість зменшили на суму витрачено орендарем на ремонт. В січні 2019 року ТОВ «Драйв-Ін» уклало охоронний договір із управлінням культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини управлінням одеської обласної державної адміністрації.

«Прокуратура майже три роки не реагувала на факт приватизації, хоча за законодавством термін позивної давності у таких випадках — три місяці. Ми очікуємо, що суд, врахувавши 17-річну історію взаємодії між орендарем та державою щодо цього об’єкта, повне дотримання всіх процедур приватизації та вимог до збереження пам’ятки архітектури, а також пропущений тримісячний строк позовної давності, залишить позов прокуратури без розгляду», – говориться в заяві фонду.

Водночас прокуратура наполягає на тому, що терміни позивної давності треба рахувати не з 2018 року, а з січня 2021. Прокуратура діє в інтересах міністерства охорони здоров’я і міністерства культури, які «не знали про цю ситуацію», заявив прокурор Одеської області Сергій Костенко.

«Фонд державного майна ухвалив це рішення самостійно без погодження із ними. Ми звернулись, нам дали інформацію, що вони про це не знали. Коли прокурор про це дізнався, ми провели перевірку і у зв’язку із тим, що уповноважені державні органи самоусунулись від представництва держави, звернувся із позовом до суду», – заявив Костенко.

Він нагадав, що комплекс перебуває у переліку об’єктів культурної спадщини, що не підлягали приватизації – за номером 934/0-Од.

«Ніхто не ставить питання, що там не повинно бути суб’єкта господарювання – він там з 2004 року і в нас немає претензій до розташування там ресторану. Питання тільки в юридичному статусу будівлі», – сказав прокурор.

Він вказав, що оскільки приватизація будівлі була заборонена, продавати її не можна було.